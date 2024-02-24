Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Habertürk'te soruları yanıtladı

REKLAM advertisement1

Şile Belediye Başkanı ve AK Parti Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı'nın Habertürk'te Esra Toptaş'a yaptığı açıklamalar şöyle:

İstanbul tek mavi bayraklı sahillerine sahip ilçesiyiz. Sahillerimizde kumullarımız çok özeldir. Kumullarımız tedavi edici özelliğe sahiptir. Bunu turizm açısından önemli bir değer olarak sunuyoruz. Şile palamudu önemli bir değer. İstanbul'un ilk ve tek ürünü Şile beziydi. Kestane için coğrafi işareti aldık. Şile palamudunu değerli yapan şey, Şile denizi palamudun beslenmesi için önemli ve değerli saha. Şile palamadu yağlı ve lezzetli oluyor. Tam buna coğrafi işaret için müracaat ettik. Şile'nin yöresel değerleri var. Atalarımızdan kalan emanetler var. Bunları önümüzdeki süreçte festival ve etkinliklerle vatandaşlarımızı buluşturmak istiyorum. Şile bezi fabrikasını açacağız, kadın istihdamı olacak. Dünyaca ünlü bu değeri bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz.

ŞİLE KENT BOSTANI PROJESİ

Şile'nin 100 yılına imza attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle birlikte. Köylerimizde yaşlı nüfusumuz çok. Onlarla ilgili huzurevi projemiz. Evlatlarımız için ekolojik kreş düşünüyoruz. Evlatlarımız domates fidesini bilmiyor, tavuğu bilmiyor. Sadece resimlerde görüyorlar. Bu evlatlarımızı yetiştireceğiz. O sevgi ve ilgiyle büyüyecekler. Teknoloji merkezini hayata geçirmek istiyoruz. Kongre merkezi için bir alan oluşturmak istiyoruz.