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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da makineli tüfekle marketi basan soyguncular çalışan tarafından paspasla kovalandı

        Silahlı soyguncuları paspasla kovaladı!

        İstanbul Sultangazi'de yüzleri maskeli gaspçılar ellerindeki pompalı tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi. O sırada başka bir çalışan durumu fark edince gaspçılara önce karşı çıktı sonra elindeki paspasla onları kovaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 16.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:11
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        Silahlı soyguncuları paspasla kovaladı!
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        Olay önceki gün akşam saatlerinde Sultangazi'de bulunan bir markete meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre akşam saatlerinde kapanma işlemleri yapıldığı sırada yüzleri maskeli, ellerinde pompalı tüfekle iki gaspçı markete geldi.

        PASPASLA KOVALADI

        Dışarıda da gözcü olarak bir arkadaşını bırakan iki gaspçı, kasadaki paraları almak istedi. Bu sırada elinde paspasla olayı gören bir çalışan, gaspçılara yaklaşarak konuştu. Paspaslı çalışanın onlara sert çıkması üzerine korkan gaspçılar kaçmaya başladı. Market çalışanı elinde paspasla silahlı gaspçıları kovalamaya başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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        YAKALANDILAR

        Olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda iki gaspçının Yusuf T. ve Can K. oldukları belirlenirken onları kapıda bekleyen soyguncunun ise Samet Ç. olduğu tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler yakalandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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