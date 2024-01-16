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Olay önceki gün akşam saatlerinde Sultangazi'de bulunan bir markete meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre akşam saatlerinde kapanma işlemleri yapıldığı sırada yüzleri maskeli, ellerinde pompalı tüfekle iki gaspçı markete geldi.

PASPASLA KOVALADI

Dışarıda da gözcü olarak bir arkadaşını bırakan iki gaspçı, kasadaki paraları almak istedi. Bu sırada elinde paspasla olayı gören bir çalışan, gaspçılara yaklaşarak konuştu. Paspaslı çalışanın onlara sert çıkması üzerine korkan gaspçılar kaçmaya başladı. Market çalışanı elinde paspasla silahlı gaspçıları kovalamaya başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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YAKALANDILAR Olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda iki gaspçının Yusuf T. ve Can K. oldukları belirlenirken onları kapıda bekleyen soyguncunun ise Samet Ç. olduğu tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler yakalandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.