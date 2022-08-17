Silahlı saldırıda öldü! Katil komşu!

Adana'da, 26 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi´nde kan donduran bir olay meydana geldi.
ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖRMEK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre arkadaşı Durmuş Ü. (31) ile buluşan Necati Ersönmez, hafif ticari aracıyla gezintiye çıktı. İçki içtikten sonra Ersönmez, eski sevgilisi Elvan K.´yi görmek istediğini söyledi.
TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI
Durmuş Ü. ile birlikte Elvan K.´nin evinin önüne giden Ersönmez, iddiaya göre, sokakta bağırıp, araçtaki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Bir süre sonra silahlı saldırıya uğrayan Ersönmez, başından ağır yaralandı. Arkadaşının yaralandığını gören Durmuş Ü., yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek, yardım istedi. Ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alınan Ersönmez, 3 Ağustos günü yaşamını yitirdi.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı Elvan K.´nin alt komşusu Anıl Mert Lokmacı´nın yaptığını, cep telefonuyla sokağa çağırdığı arkadaşları Halit Sunme (26), Onur Yavuzkaçar (34) ve Mehmet Seven (25) ile birlikte motosikletle kaçtıklarını saptadı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. 12 Ağustos'ta özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
CİNAYETİN NEDENİ GÜRÜLTÜ
Emniyete götürülen şüphelilerden Lokmacı, ifadesinde, sokaktaki sesten rahatsız olduğu ve pompalı tüfekle ateş açtığı için Ersönmez´i vurduğunu öne sürdü.
4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Mert Lokmacı, Halit Sunme, Onur Yavuzkaçar ve Mehmet Seven, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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