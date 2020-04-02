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Malatya’da, silah ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce projeli bir çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında, silah ticareti yaptığı ve sınır illerinden kente tabanca getireceği tespit edilen şüpheliler, 29 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda; 5 Sıg Sauer ibareli el yapımı ruhsatsız tabanca, 1 Star Marka ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirilmişti.