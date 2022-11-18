"Kalbinin sesini dinleyenlerdenim" 0:00 / 0:00

Bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek olan sezonun iddialı yapımlarından 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Sıla Türkoğlu, projenin en dikkat çekici unsurunu ve canlandırdığı 'Doğa Korkmaz' karakterini anlattı. "Kalbinin sesini dinleyenlerdenim" ifadelerini kullanan" Türkoğlu, 'Kızılcık Şerbeti' için "Ortak dertlerimize değinen bir hikayenin parçası olmak hoşuma gitti" diyor. Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın röportajı...

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma izleyiciyle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Sıla Türkoğlu ile kariyer yolculuğu ve dizide canlandırdığı 'Doğa Korkmaz' karakteri hakkında konuştuk.

* SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veriyorsun, biraz kendinden bahseder misin? Yolculuğun oyunculuğa nasıl evrildi? 18 Nisan 1999 doğumluyum. İzmir’de doğdum, büyüdüm. Doğup, büyüdüğüm şehrin artılarını taşıdığımı düşünüyorum. Hareketli, pozitif ve enerjik biriyim diyebilirim. Yaşam yolumda cesaretimi yitirmeden heyecanla ilerlerim. İlerlerken de kendimi eylemlerimle kanıtlamak isterim. Çocukluğumdan beri sanatın hep bir dalıyla ilgilenmeye çalıştım. Bana göre olanın oyunculuk olduğunu lisede fark edince bütün odağımı oyunculuğa çevirdim. Liseden mezun olduktan sonra oyunculuk için şans kapımı çalınca bir cesaret İstanbul’a taşındım. İlk zamanlar çok zordu, hiç kolay olmadı ama pes etmedim. Şimdi hayatımda aldığım en doğru kararlardan biri diyorum.

"DERTLERİMİZE DEĞİNEN BİR HİKAYENİN PARÇASI OLMAK HOŞUMA GİTTİ" * ‘Kızılcık Şerbeti’, hangi özellikleriyle senin kriterlerine uydu? 'Kızılcık Şerbeti'nde yaşanmışlık var. Hep derler ya; bir derdimiz var. Ortak dertlerimize değinen bir hikayenin parçası olmak hoşuma gitti.

"DOĞA' İDEALİST BİR KIZ" * Dizideki karakterini biraz anlatabilir misin? 'Doğa' 20 yaşında diş hekimliği fakültesini tam burslu kazanmış çalışkan, idealist bir kız. Güçlü, uyumlu. Alışık olmadığı bakış açıları ve fikirlerle karşılaşsa da saygı duyabilen biri.

* Özel hayatıyla ilgili verdiği kararlar nedeniyle eşinin ailesi ve annesi arasında kalan bir karakteri canlandırıyorsun... Bu hikayeyi canlandırırken zorlandığın anlar oluyor mu? Sıla olarak düşünmekten bazen kendimi alıkoyamadığım sahneler oluyor. "Doğa nasıl böyle davranır?" dediğim yerler oluyor. Arada kalmak çok zor ama üstesinden geliyoruz. (Gülüyor) * Sence 'Kızılcık Şerbeti'ni diğer dizilerden ayıran özellikleri neler? Gerçekliği, samimiyeti, bizden oluşu bence en ayıran özellikleri...

* Peki gerçekte sen 'Doğa'nın yerinde olsaydın ne yapardın? Biz 'Doğa'yla aslında benziyoruz ama anneler her şeyin doğrusunu bilir mantığını da es geçemeyeceğim için belki ben böyle bir karar alamayabilirdim ama aşk insanı da olduğumu düşünüyorum. Bu soruya verebileceğim galiba net bir cevabım henüz oluşmadı. (Gülüyor)

"AŞK, İNSANI KENDİNE KARŞI BİLE AYAKLANDIRAN BİR DUYGU" * 'Doğa' annesi 'Kıvılcım'a rağmen radikal kararlar alıp kalbinin sesini dinleyen bir karakter... Sen aşkı nasıl tanımlarsın? Senin için aşk neyi ifade ediyor? Ben de kalbinin sesini dinleyenlerdenim. İnsanı kendine karşı bile ayaklandıran bir duygu. Duygularımızın mantığımıza isyan etmesi durumu diyebilirim. * Mesleğin açısından performansını nasıl değerlendirirsin? Bitmeyen bir yolculuğun en başındayım. Her karakterde yeni bir şey deneyimleyip, öğrenip yoluma devam ediyorum. Farkındalığım ve azmim sayesinde güzel şeyler başarabileceğime inanıyorum. * Seni oyunculuğa yönlendiren etmenler neler oldu? Belki de Sıla olarak yapamayacağım, deneyimleyemeyeceğim bir çok şeyi farklı karakterlerle deneyimlemek ve oynadığım karakterlerle aynı duyguları yaşayan bir çok insana dokunabilmek.

* Oyunculuk sana ne ifade ediyor? Önyargılarımdan arındığım, saf benliğimi ortaya çıkartabildiğim, hayal dünyamı ve empatimi geliştirdiğim sınırı olmayan sonsuz bir yolculuk. 'Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü bölümünde; olaylı düğün gecesinden sonra herkes normal hayatına dönmüştür. Ancak Pembe’nin evlilik geleneklerinin bir türlü son bulmaması Kıvılcım’ı zorlamakta, yine de kızı için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Çeyiz konusunda iki annenin yaklaşımı Doğa’nın üzülmesine yol açar. Nilay ve Doğa arasındaki gerginlik çok açık bir şekilde ortaya çıkacak, iki elti kozlarını paylaşacaktır. Kayhan’ın nişanlısının muhafazakâr aileye hoş görünmek için türban takmış olması hem Kıvılcım’ı hem de kızlarını rahatsız etmiştir. Bu arada küçük kızı Çimen ile Ömer’in oğlu Metehan arasında yaşanacak tatsızlıklar, Kıvılcım ve Ömer’i bir araya getirecek, ikisi de birbirlerinden etkilendiğini anlayacak ancak renk vermeyeceklerdir. Düğünde yaptığı sürpriz muhafazakâr aileyi kızdırdığından, Alev bu yanlış anlamayı düzeltmeye çalışacak, ancak bu iyi niyetli çabası ona çok daha pahalıya patlayacaktır.