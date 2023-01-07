Sıla'nın 'baba' özlemi

"ZAMAN KALKTI ARAMIZDAN"

Babasının vefatıyla sarsılan Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından Şükrü Gençoğlu'nun eski bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, gönderisine şu ifadeleri not düştü:

Bize bir oda tuttum baba... Üstelik gittiğimiz her yerde olacak bir oda. Nerede olursak olalım, kapısını açıp içeri girebileceğimiz bir oda... Bir masa, iki de sandalye attım içine. Bize kadar... Anahtarın biri sende, biri bende. Başka kimsede yok. O odada sonsuza kadar her şeyi konuşmaya devam edebiliriz. Birbirimize daima yardım edebiliriz, birbirimizin sesini duyabiliriz orada. Duvarlar yıkıldı, zaman kalktı aramızdan. Yine senin armağanın... Teşekkür kısmı odada. Baş başa. Çünkü bizim aramızda. Çünkü yaşar sevdiklerin. Hiçbir yere gitmez. Hiçbir yere…