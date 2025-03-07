Sıla'dan, Kadınlar Günü'ne özel şarkı

Sıla Gençoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle sözlerini daha önce kendisinin yazdığı müziğini Efe Bahadır ile birlikte yaptığı 'Özgürlük' şarkısını dijital platformlarda yayınladı. Şarkıya vokalistleri Sibel Gürsoy, Tuba Önal ve Dünya Kızılçay ile kuliste yaptıkları canlı akapella yorumu yaptılar. Sıla o videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Kadınlar Günü'nü, "Toplumsal eşitsizlikten uzak, sınırların ihlal edilmediği, suçların indirgenmediği, cezaların ihmal edilmediği 8 Mart'ları kutlamayı diliyorum" mesajıyla kutlayan Sıla, İngilizce 'Kadınlar Her Şeyi Yapabilir' yazan tişörtüyle poz verdi.