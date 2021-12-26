Sıla: Bu aşk 40 yıl beklediğime değdi!

2021 yılının kendisi için "Fişek gibi" geçtiğini söyleyen Sıla, "Her şeye rağmen mutlu bir yılı geride bıraktım" dedi.

Pandemi dönemiyle birlikte medyadan uzak kalan Sıla, geçen sürede değiştiğini anlatırken, "Biraz daha dinginleştim. Köşeli ve daha serttim, biraz daha yumuşadım. Gerçeklerle yüzleşmek bana iyi geldi. Bu dönemi biraz daha üretken geçirdim" ifadelerini kullandı.

"İLKER TAM TEKMİL BİR SANATÇI"

Duman grubundan coverladığı son şarkısı "Rüyanda Görsen İnanma"nın hikayesini de anlatan Sıla, "Evde Duman şarkılarını dinlerken bu şarkıda durduk, birbirimize baktık ve acaba yapsak mı diye giriştik. Başka bir bakış açısıyla sunmak için epey bir zaman geçirdik şarkıyla. İlker işin başındaydı ve sıkı bir çalışma dönemi geçirdik. İlk söylediğimde şarkının sevildiğini anladım" dedi.

İlker Kaleli’nin müzik tarafını da bu yolla keşfettiğini söyleyen Sıla, "İlker tam tekmil bir sanatçı. İnsanın 10 parmağında 10 marifet olunca böyle oluyor. Kendisi hayran olunası bir kişi" diye konuştu.

"HAYAT MUKTEDİR BİR BUSE KONDURDU YÜZÜME"

İlker Kaleli'ye olan aşkına dair duygularını ilk kez dile getiren Sıla, Ömür Sabuncuoğlu’nun “Nasıl tanıştınız?” sorusuna, “Nasıl tanıştığımdan daha önemlisi insanın 40 yılı devirdikten sonra aidiyet hissettiği çok özel bir şey yaşamış. Çok beklemişiz ama değmiş." yanıtını verdi.

İlker Kaleli için, "Hayat muktedir bir buse kondurdu yüzüme" diyen Sıla, "Kimseye nasip olmayan mutluluklar yaşadım hayatta ama şimdi de böyle mutluyum diyelim" ifadesini kullandı.

"YENİ AŞKA YAZDIĞIM ŞARKILAR BAHARDA"

Sıla, "İlker Kaleli aşkını kelimelere döksen, ne söylersin?" sorusuna ise, "Onun için yeni şarkılar yazdım. Tam tarih söylemek doğru olmaz ama baharda yeni şarkılarla buluşacağız" yanıtı verdi.

Ünlü şarkıcı, son dönemde gündeme gelen haberleriyle ilgili de samimi yanıtlar verdi. Organ bağışı yapmasına dair konuşan Sıla, "Önemli olan birilerinin ihtimali olabilmek, bir anneye, babaya, evlada can verebilmek… Bu kadar ışık yanıyor üstümüze umarım bu ışık birilerine umut olur" dedi.

"İNSAN BAŞINA GELMEYECEĞİNİ SANIYOR…"

Ankara yolunda geçirdiği trafik kazasına dair ilk kez konuşan Sıla, “İnsan başına gelmeyeceğini sanıyor… Ben de tahmin etmezdim ama o an itibarıyla gerçekle yüzleştim. Her şeyi yavaş çekim yaşıyorsunuz. Kaza anından kendimden ziyade araçta bulunan 4 kişiyi düşündüm. Ucuz atlattığım bir şey ama anksiyetisini yaşadım. Ankara'ya hala kara yoluyla gidemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BODRUM SOKAKLARINDA 'SEVİYORUM' DİYE HAYKIRDIM"

Ömür Sabuncuoğlu’nun "Yaptığın en çılgınca şey neydi?" sorusuna samimi bir yanıt veren Sıla, “Yazın acayip gaza gelip koşarak dışarı çıkıp ‘Seviyorum’ diye bağırmışlığım var. 'Heyt kalkın ulen' diye sokaklarda bağıra çağıra gezdim" dedi.

İlker Kaleli’yle Bodrum’da güzel bir yaz geçirdiğini anlatan Sıla, "Çok mutluyuz. Yakalanma gibi kaygılarımız olmadı. Olsaydı da basının nerede olduğunu biliyordu. İçerde yaşamayı tercih ediyoruz. Rahatsız edildik mi, edildik. Kolay olmadı elbette ama zor da olmadı bizim için" dedi.

Bir gün İlker Kaleli’yle el ele dışarı çıkıp çıkmayacağına dair soruya Sıla, "Görünmemek gibi bir telaşımız yok ama özellikle de böyle bir şey yapmayı tercih etmeyiz" şeklinde yanıtladı.

Hayattaki pişmanlıklarına dair soruya, "Terapistim pişmanlıklardan bahsetmemi istemiyor. Pişmanlıklarım elbette oldu ama geniş açıdan bakmaya çalışıyorum" cevabını verdi.