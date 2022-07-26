Gülşah Elikbank’ın “Âşıklar Gece Ölür” kitabından hareketle ortaya konan sekiz şarkılık albüm, Türkiye’de ilk kez müzik ve edebiyatı buluşturacak “novel soundtrack” projesine can veriyor. Elikbank’ın bir rock yıldızının hayatından esinle aşkın iyileştirici gücüne ışık tuttuğu “Âşıklar Gece Ölür” romanı, yedi besteciye ilham olurken; iki sanat dalını bir araya getirerek insanların hayatlarına dokunan albüm çalışmasında disiplinlerarası işbirliğinin de altı çiziliyor.

Albümdeki Bir Şarkı, Elikbank’ın Yeni Romanından İzler Taşıyor

“Âşıklar Gece Ölür” albümünde yer alan yedi müzisyen, kitabın yarattığı duygulardan ve alıntıladıkları cümlelerden yola çıkarak oluşturdukları şarkılara ses oluyor. Albümde Efe Dikmen’den “Gönüllü Delilik”, Alişan Özaydın’dan “O Son Gülüşün”, Ufuk Sağın’dan “Aşklar Mezarlığı”, Ferit Tunçer’den “Düşman Oldum Hayata”, Ali Başarır’dan “Aurora Borealis”, Samet Serhat’tan “Âşıklar Gece Ölür”, Erinç’ten “Aynı Geceden” eserleri yer alıyor. Albümdeki bir diğer şarkıyı ise yazar Gülşah Elikbank ile Efe Dikmen beraber seslendirirken, şarkının sözleri Elikbank’ın yeni romanından izler taşıyor.

Konserde Tiyatro Sanatçıları da Yer Alacak

On Air Müzik etiketiyle yayınlanacak “Âşıklar Gece Ölür” albümü, çok yakında tüm platformlardan sanat tutkunlarının beğenisine sunulacak. Projenin daha sonraki dönemde akustik konser serisi olarak devam etmesi planlanırken, müzisyenler ve yazar Gülşah Elikbank’ın birlikte katılacağı ilk konserde tiyatro sanatçıları da “Âşıklar Gece Ölür” romanından bölümler okuyacak.