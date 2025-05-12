'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'in afişi paylaşıldı

2003 - 2012 arasında ekrana gelen 'Sihirli Annem', orijinal oyuncu kadrosuyla 22 yılın ardından bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adıyla sinema filmi olarak 30 Mayıs'ta gösterime girecek.

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Periler ve fanilerin dünyasında geçen, aile, sevgi, birlik, iyilik ve kötülük konularını odağına alarak heyecan dolu bir macerayı anlatan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'in ana afişi paylaşıldı.

Yapımcılığını; Polat Yağcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu, senaryosu; Gamze Özer ile Arzu Yurtseven’e ait olan filmin oyuncu kadrosunda; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Evrim Akın, Gamze Karta ve Ahmet Kayakesen yer alıyor. Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya da kadroda yer alan diğer isimler arasında.