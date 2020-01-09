DHA

Mersin'de eski eşi Hatun Koç’u (28),7 yaşındaki kızlarının önünde pompalı tüfekle vurup sakat bırakan tutuklu sanık Özkan Yarbi’nin (35) yargılanmasına başlandı.

DHA'nın haberine göre olay, 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Bayram alışverişi için velayeti annesinde olan çocuğunu isteyen Özkan Yarbi, eski otogar yakınlarında eski eşi Hatun Koç ile buluştu. Çocuğunu alan Yarbi, arabasına bindirdiği eski eşi ile tartışmaya başladı.

Koç ile yeniden barışmak isteyen Yarbi, olumsuz yanıt alınca aracı ıssız bir yere sürmeye başladı. Şüphelenen Koç, bir süre sonra yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Araçtan inen Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfekle çocuğunun gözleri önünde Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç'un sağ ayağı sakat kaldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayın ardından Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması Mersin Adliyesi 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özkan Yarbi, mağdur Hatun Koç ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak söz alan sanık Yarbi savunmasına, "2013'te evlendik, bir yıl sonra ayrıldık. Bu evlilikten bir kızımız oldu. Olay günü, 27 Mayıs'ta kızımı alarak bayram alışverişi yaptırmak istedim. Eski otogarın orada buluştuk. Arabaya bindiğimizde bana hakaret etti. Ben de bir anlık sinirle arabadaki pompalı tüfekle korkması için ayağının dibine ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. 7,5 aydır cezaevindeyim. Yaptığımdan dolayı pişmanım, özür diliyorum" dedi.

SANA ÇİÇEK ALDIM DEYİP, POMPALI TÜFEĞİ ÇIKARTMIŞ

Hatun Koç ise evlendikleri 2013 yılından bu yana sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Eski eşinin doğumdan 15 gün sonra dahi kendisini kemerle dövdüğünü dile getiren Koç, "Boşandıktan sonra da şiddet gördüm. Ailemi sürekli tehdit ediyordu. Ailem zarar görmesin diye barışıyordum. Olay günü bizi pikapla aldı. Bana 'gel yeniden barışalım' dedi. Ben de barışmak istemedim. 'Son sözün bu mu?' diye sordu. Bir şeyler olduğunu fark ettim, ama araçta silah olacağını düşünmedim. Aracı ıssız yere sürdü. Ben de araçtan inmek istedim, kapıyı açtım. Bunun üzerine durunca araçtan inerek karşı kaldırıma kaçtım. Arkamdan 'Sana çiçek aldım ama değmezmişsin' diye bağırdı. Durup arkama bakınca pompalı tüfeği çıkartarak ateş etti. Ayağımdan vuruldum. Sakat kaldım. Sürünerek iş yapıyorum. Çok korkuyorum. Özgecan gibi, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diye konuştu.

20 DEFA ŞİDDET DAVASI AÇILMIŞ

Mahkemede savunma yapan müşteki avukatları, sanık hakkında Hatuna Koç'a 2013'ten bu yana 20 defa şiddet uygulamaktan dava açıldığını, ancak hepsinde de ceza indirimi verildiği, Yarbi'nin tutuklanmadığını belirtti.

Avukatlar, hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlanan sanığın 'tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, önceki dosyaların incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.