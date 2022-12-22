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Şiddet gördüğü eşini öldüren Yasemin Kaymaklı için beraat talebi

İstanbul'da, sürekli eşinden şiddet gören ve gördüğü son şiddet olayında kocasını öldüren Yasemin Kaymaklı’ya 15 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay Başsavcılığı ise cezaya, "meşru müdafaa var, beraat etmeli" diyerek itiraz etti

Giriş: 22.12.2022 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Şiddet gördüğü eşini öldüren kadın için beraat talebi - Haberler
Şiddet gördüğü eşini öldüren kadın için beraat talebi
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Habertürk Ankara

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Yasemin Kaymaklı,, eşinden şiddet görüyordu. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 10 Temmuz 2014'te Kaymaklı çifti arasında çocuk bezi yüzünden tartışma çıktı.

Habertürk'ten Oğuzcan Obuz'un haberine göre, Özkan Kaymaklı eşi Yasemin Kaymaklı ve o tarihte 7 aylık olan küçük çocuğunu darp etti. yaşananların ardından Yasemin Kaymaklı eşini öldürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI

Kaymaklı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. 3 yıl tutuklu kalan Yasemin Kaymaklı hakkında mahkeme heyeti, kadının korku ve telaşla sınırı aşması sonucu eylemi gerçekleştirildiğine kanaat getirdi. Yasemin Kaymaklı'ya ceza verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı. Verilen o karar ise istinaf’a taşındı.

Fotoğraf: Habertürk

İSTİNAF YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU

İstinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Yenilenen yargılamada savcı, ölen Özkan Kaymaklı'nın eşine sadece tava ve kemerle vurduğunu, sanığın ise onu bıçakla öldürdüğünü belirtti. Olayda meşru müdafaa koşullarının mevcut olmadığını savundu. İstinafta Kaymaklı'ya haksız tahrik altında eşini kasten öldürmek suçundan oy çokluğu ile 15 yıl hapis cezası verildi. Karar Yasemin Kaymaklı tarafından temyiz edildi ancak temyiz talebini reddeden Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 9 Kasım 2022'de oy çokluğu ile hapis cezasını onadı.

Fotoğraf: DHA

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN İTİRAZ

Yasemin Kaymaklı yeniden cezaevine girecekken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hapis cezasının onanmasına dair karara itiraz etti. Başsavcılık, "Kaymaklı'nın eylemini meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucunda gerçekleştirdiği"ni vurguladı ve "ceza verilmemeli" dedi. İtiraz sonrası dosya Ceza Genel Kurulu'nun gündemine taşındı. Kaymaklı hakkında nihai kararı ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.

*Haberin görseli Habertürk tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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