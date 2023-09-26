Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sevgili mi oldu?
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın adı sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk dedikodularına karıştı. Söz konusu iddiaların ardından Çetinkaya hakkındaki bilgiler gündem oldu. İşte, Instagram'da 500 binden fazla takipçisi olan Sibil Çetinkaya'nın hayat hikayesi...
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1988 İzmir doğumlu oyuncu Şükrü Özyıldız ile YouTube ve Instagram'da çektiği içeriklerle ciddi bir takipçisi olan Sibil Çetinkaya'nın aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi. Birkaç kez birlikte görüntülenen ikili hakkındaki iddialar sonrası gündem olan Sibil Çetinkaya'nın biyografisini derledik...
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SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?
Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü kazanmıştır. Üniversite değişim programı ile Londra'ya giden Çetinkaya burada oyunculuk eğitimleri almaya başlamıştır. YouTube kanalına çektiği videolarla tanınmaya başlayan Sibil Çetinkaya'nın şimdilerde 540 bin takipçisi bulunmaktadır.
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ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?
1.85 boyundaki Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde dünyaya geldi. Rum anne ve Karadenizli bir babanın oğlu olan Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazandıktan sonra, İstanbul'da bir yıl okuyup yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumuş daha sonra da Portekiz'e gitmiştir.
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Dövüş sanatlarına merakı olan Özyıldız, bir süre kafes dövüşlerine katıldıktan sonra, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını dile getirmiştir. Oyunculuk eğitimini, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde alan Özyıldız sırasıyla, Derin Sular, Fatmagül'ün suçu ne, Uçurum, Benim Hala Umudum Var, Şeref Meselesi ve Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide rol almıştır. 2013 yılında Neva, 2015 yılında ise "Sevimli Tehlikeli" adlı sinema filminde oynamıştır.