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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Sibergöz-7"de tutuklu sayısı 40'a yükseldi - Güncel Haberler

        İzmir merkezli "Sibergöz-7" operasyonunda tutuklu sayısı 40'a yükseldi

        İzmir merkezli 10 ilde "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-7" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 40'a yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:57 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:06
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        "Sibergöz-7"de tutuklu sayısı 40'a yükseldi
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        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de 25 Kasım'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        "Sibergöz-7" adlı operasyonda "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 59 şüpheli, gözaltına alındı.

        YÜKSEK MİKTARDA KOMİSYON

        Çete üyelerinin yurt dışı kaynaklı bazı bahis sitelerinin distribütörü gibi çalıştıkları ve yüksek miktarlarda komisyon aldıkları tespit edildi. Çete üyelerinin yurt dışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın aldıkları veya kiraladıkları ya da kendilerinin bir site tasarladıkları, ardından da çete liderinin altında yurt dışı bahis çetesinin distribütörlüğü gibi ilçe, il ve bölge sorumluluk alanları oluşturarak yavaş yavaş yayıldıkları belirlendi.

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        ŞÜPHELİLER ARASINDA YEREL GAZETECİ

        Şüphelilerin arasında, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteci C.E.'nin de olduğu belirtildi. Şüphelilerin, gazeteci C.E.'den bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıklarının tespit edildiği kaydedildi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi. Operasyonda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

        OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından; "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadeleriyle duyurdu.

        57 ŞÜPHELİ DÜN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polisteki işlemleri tamamlanan 57 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında gazeteci C.E.'nin de bulunduğu 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında 2 futbolcunun da bulunduğu 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TUTUKLU SAYISI 40'A ULAŞTI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler F.K. ve eşi F.Z.K. da bu akşam adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerin, suç örgütünün suç faaliyetlerini yürüttükleri ofisten aldıkları 10 milyon TL'yi, Balıkesir'deki kuyumcu F.K. ve eşi F.Z.K.'ya teslim ettiklerinin belirlenmesi üzerine şüphelilerin yakalandığı kaydedildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan F.K. ve eşi F.Z.K. da tutuklandı. Böylece 'Sibergöz-7' operasyonunu kapsamında tutuklu sayısı 40'a ulaştı.

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