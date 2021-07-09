Sibel Can, Bodrum'da

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Sibel Can, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Şarkıcı, önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

Beyazlar içinde görüntülenen Sibel Can, tek tek mağazaları dolaştı.