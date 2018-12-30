

Sibel Can'ın takipçileri fotoğrafa yorum yağdırdı. Bazı takipçileri ünlü sanatçının fotoğrafında photoshop olduğunu iddia etti. Bazı takipçileri de Sibel Can ile kızı hakkında, "adeta abla-kardeşler", "Sibel Can yaşlanmıyor" gibi yorumlarda bulundular.