Sibel Can'dan çöl esintisi

HABERTURK.COM

Sanatçı Sibel Can, karantina sürecinde tamamladığı 'Hayat' isimli albümünün 3. klibini 'Bil Diye Söylüyorum'a çekti. Can Kilyos sahilinde çekilen çölü anımsatan resimlerle bezeli klibinde beş ayrı kıyafet giydi.

Sözleri İsra Gülümser’e müziği Waleed Saad ve Ayman Bahgar Amar’a ait olan şarkı, Youtube kanalında yapılan klip anketinde birinci gelince kliplenmeye hak kazandı.

Müzikseverlerle ile her an iletişim halinde olan sanatçı, "Dinleyicilerimin istediği her şarkıyı kliplendireceğim" dedi.