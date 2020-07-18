HABERTURK.COM

Dizinin sevilen başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan yeni sezonda ekrana gelecek “Arıza” için ilk kez birlikte kamera karşısına geçecek.

Mütevazı ve dürüst bir hayat süren Ali Rıza ve babası ile karanlık dünyanın sözü geçen patronlarından olan Halide’nin kesişen ve o andan itibaren değişen hayatlarını konu alan “Arıza”nın çekimleri yakında İstanbul’da başlayacak.

Etkileyici hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile “Arıza” yeni sezonda SHOW TV'de!