SHOW TV'den soluksuz izlenecek yeni bir dizi; 'Siyah Kalp'
SHOW TV'de soluksuz izlenecek yeni bir dizi daha yakında izleyicilerle buluşacak. Birçok ünlü oyuncunun kamera karşısına geçeceği, "İntikam ateşini aşk söndürür" sloganlı 'Siyah Kalp'in okuma provası gerçekleştirildi
SHOW TV'de soluksuz izlenecek bir yeni dizi daha izleyicilerle buluşacak; 'Siyah Kalp'...
Yapımını Tims & B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’, yeni sezon için hazırlıkları tamamladı.
Hikâyesi, dünyası ve yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonda izleyicilerin ilgi odağı olacak. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizinin ekibi ilk kez okuma provasında bir araya geldi.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU, GÜÇLÜ HİKÂYE
Siyah Kalp’in oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Ece Uslu... Sumru
Aras Aydın... Nuh
Leyla Tanlar... Sevilay
Hafsanur Sancaktutan... Melek
Burak Tozkoparan... Cihan
Esra Dermancıoğlu... Hikmet
Burak Sergen... Samet
Genco Özak... Esat
İlker Aksum... Tahsin
Bülent Polat... Bünyamin
Ayşe Tunaboylu... Enise
Gözde Çığacı... Canan
Derin İnce... Harika
Deniz Karabaş... Esma
Sema Çeyrekbaşı... Sakine
Işıl Yücesoy... Nihayet
'Siyah Kalp'in okuma provasında bir araya gelen ekip, heyecanlarını paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıktı.
Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, aşk, intikam ve tutkunun çarpıştığı, sırlarla dolu bir aileyi anlatacak olan dizi izleyicileri derin bir heyecanın içine çekecek. Aşkın ateşiyle yanacak, intikamın gölgesinde kalacak ve tutkunun doruklarına çıkacak 'Siyah Kalp', izleyicilerle yakında buluşacak.