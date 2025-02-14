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        Haberler Televizyon SHOW TV'den 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel tanıtım

        SHOW TV'den Sevgililer Günü'ne özel tanıtım

        SHOW TV, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir tanıtım yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:36
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        Sevgililer Günü'ne özel tanıtım
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        SHOW TV'den 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel tanıtım...

        Reyting rekortmeni dizilerin; 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın?', 'Sandık Kokusu', 'Siyah Kalp', 'Kızılcık Şerbeti' ve 'Deha' ile ekranların güldürü klasiği 'Güldür Güldür Show'un oyuncularının romantik anlarıyla harmanlanan bu tanıtım, izleyicileri, derinden etkiledi. Aşkın farklı halleri, SHOW TV’nin sevilen çiftleriyle ekrana yansıdı ve duygusal bir atmosfer yarattı.

        Seren ve Aziz Uras'ın zorluklarla dolu yolda mutlu evlilikleriyle gösterdikleri aşk dikkat çekerken, Cihan ve Melek'in büyülü bir atmosferde yakaladıkları mutluluk göz kamaştırdı.

        Doğa ve Fatih’in tekrar kesişen yolları ve Fatih’in “Biz birbirimizin yanında durursak her şeyin üstesinden gelebiliriz!” sözü, aşkın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Filiz ve Hasan çifti ise izleyenlere aşkın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi.

        Karsu ve Bora’nın yüreklere dokunan ilişkisi, İmre’nin Devran’a sevgi dolu bakışları, Bahar ve Evren’in engellere boyun eğmeyen samimi aşkları izleyicilere bu özel günü doruklarda hissettirirken, Kıvılcım ve Ömer’in kendinden emin ve kararlı aşkı ise izleyenlerin kalbine dokundu. Tanıtımda bir diğer büyüleyici an ise Firaz’ın Nursema’ya duyduğu karşılıksız saf sevgisi oldu. 'Sandık Kokusu'

        Her karakterin aşka dair farklı bir yolculuk sunduğu bu tanıtım, izleyicilerin kalbinde unutulmaz izler bırakmayı başardı.

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        #14 Şubat Sevgililer Günü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
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