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Shinji Kagawa’dan Türkiye’ye birlik ve destek mesajı

Japon futbol takımı Cerezo Osaka, lbirex Niigata ile gerçekleşen açılış mücadelesinde sahaya Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketiyle ilgili destek pankartlarıyla çıktı. Beşiktaşlı eski futbolcu Shinji Kagawa da maç öncesinde üzüntülerini dile getirdiği bir video yayınlayarak, afette zarar gören kişiler adına yardım çağrısında bulundu.

Giriş: 27.02.2023 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL
Shinji Kagawa’dan Türkiye’ye birlik ve destek mesajı
İHA

Japonya J1 Ligi’nin açılış maçında Yanmar’ın kurduğu Japon futbol takımı olan Cerezo Osaka ile Albirex Niigata karşı karşıya geldi.

Takımlar sahaya ellerinde Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem ile ilgili destek pankartlarıyla çıktılar. Takımın futbolcularından olan, daha önce de Beşiktaş’ta forma giyen ve Yanmar’ın spor elçilerinden biri olan Shinji Kagawa da müsabaka öncesinde yayınladığı videoda depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kagawa, Türkiye’de geçirdiği dönemde, Türk insanın sıcakkanlılığından çok etkilendiğini ve depremde zarar gören herkesin yanlarında olduklarını belirterek, afette zarar gören kişiler adına yardım çağrısında bulundu.

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