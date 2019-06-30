Hayat arkadaşı Matte Babel ile haberi Instagram’dan bir fotoğrafla duyuran 32 yaşındaki oyuncu, binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Geçtiğimiz yıl bir düşük yapan Mitchell, şu sıralar bir yandan da YouTube kanalından gebelikle ilgili haftalık bilgiler veriyor.