Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk, ülkenin doğusunda yaşanan iç karışıklık nedeniyle ev sahibi olduğu maçlarını beş yıldır Donetsk kentinin dışında oynamak zorunda kalıyor.

Taraftarından uzakta şampiyonluk mücadelesi veren kulüp, sahası Donbass Arena'yı, Ukrayna ordusu ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar yüzünden 2014'te terketmek durumunda kaldı.

Ukrayna liginin son şampiyonu unvanını elinde bulunduran Shakhtar, önce Donetsk şehrinin yaklaşık bin 160 kilometre batısında yer alan Lviv kentine taşındı.

Üç yıl boyunca iç saha maçlarını Lviv'de oynayan turuncu-siyah renklere sahip Ukrayna ekibi, 2017 yılında ise Donetsk'e 295 kilometre uzaklıkta yer Kharkiv şehrine geçti.

Beş yıl boyunca göçebe bir hayat süren Shakhtar Donetsk, hem lig hem de Avrupa kupalarında karşılaştığı rakiplerini 38 bin 685 seyirci kapasiteli Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde ağırlıyor.

Yapımı 2009 yılında tamamlanan ve Shakhtar'ın yaklaşık 5 yıl boyunca iç saha maçlarını oynadığı 52 bin 667 koltuk kapasiteli Donbass Arena'nın ise bölgede yaşanan çatışmalar yüzünden kapısına kilit vuruldu.

Polonya ve Ukrayna'nın ortaklaşa düzenlediği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2012) maçlarının bir kısmına ev sahipliği yapan ve maliyeti 400 milyon dolar olduğu belirtilen Donbass Arena, 2014'ten beri Shakhtar'ın dönüşü için gün sayıyor.

DONBASS ARENA MERMİLERİN HEDEFİ OLDU

2014'ün ağustos ayında Donbass Arena'ya isabet eden top mermileri, maddi hasara yol açtı. Patlamalar sonucunda stadın kuzeybatı cephesi, iletişim altyapısı, park ve enerji merkezi zarar gördü.

Kirsha isimli antrenman tesisleri içerisinde bulunan binalarda ise oyuncuların dinlenme odası ve spor salonu kullanılmaz hale geldi. Patlamalar sonucunda büyük maddi hasar oluşmasına rağmen kulüp çalışanları zarar görmedi.

Aynı yılın eylül ayında Shakhtar Donetsk takımına ait ofisin çok sayıda silahlı kişi tarafından işgal edildiği bildirildi.

Beş yıl önce Ukrayna ordusu ve ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle Shakhtar Donetsk'in beşi Brezilyalı toplam altı oyuncusu, Fransa'nın Olympique Lyon takımına karşı oynanan dostluk maçından sonra ülkeye dönmeme kararı almış, bunun üzerine kulüp yönetimi ile oyuncular arasında bir iç kriz patlak vermişti.

LUCESCU DÖNEMİNDE KUPAYA DOYDULAR

Donbass Arena'dan uzak kaldığı dönemde şampiyonluğu art arda iki kez rakibi Dinamo Kiev'e kaptıran turuncu-siyahlı ekip, 73 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ligde sekiz kez mutlu sona ulaştı.

Ayrıca Shakhtar Donetsk, Lucescu'nun 2004'ten 2016'ya kadar görev yaptığı dönemde bir kez UEFA Kupası sevinci yaşadı.

Ülke futboluna damgasını vuran Lucescu'lu Shakhtar, bu 12 yıllık periyotta Ukrayna Kupası'nı da altı kez müzesine götürdü.

Kadrosunda bir dönem Willian, Douglas Costa, Darijo Srna, Luiz Adriano, Alex Teixeira, Fred ve Henrikh Mkhitaryan gibi yıldız isimleri barındıran Shakhtar Donetsk, evi Donbass Arena'ya döneceği günü bekliyor.