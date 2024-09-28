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SHOW TV’de yayınlanan, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’, 12'nci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanırken izleyicileri bir sürprizle karşıladı. Sezen Aksu’dan ‘Güldür Güldür Show’a özel şarkı müjdesi geldi.

Sözü ve müziği duayen isim Sezen Aksu’ya ait olan şarkı ‘Güldür Güldür Show’ kadrosu tarafından seslendirildi. Şarkı için stüdyoya giren oyuncular renkli görüntülerin ortaya çıktığı klip çekiminde bir araya geldi. Eğlenceli şarkı için müzikal tadında hazırlanan klip, SHOW TV ekranında izleyicilerle buluştu.

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Fenomen karakterleriyle ve gündem yaratan skeçleriyle yeni sezona iddialı gelen 'Güldür Güldür Show’un 12'nci sezon afişi de yayınlandı. ‘Güldür Güldür Show’, tiyatro salonunda ve televizyon karşısında izleyicilerin takdirini ve alkışını toplamaya devam ediyor.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor. ‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümleriyle yakında SHOW TV’de...