Seyşeller'de iki ay sonra Kovid-19'a rastlandı

Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, ülke sularında balıkçılık yapan 9 yabancı denizcinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Hükümet, tüm yabancı gemi mürettebatlarına test yaparak hastaları karantinada tutacağını açıkladı.

Ülkede, nisan ayından bu yana hiç vaka kaydedilmemişti.

Devlet Başkanı Danny Faure, ekonomiyi tamamıyla durdurmanın sonuçlarının ağır olabileceğini söyleyerek, gerekli önlemlerin alınarak normal hayattaki işleyişin sürdürüleceğini belirtti.

Ülkede salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 20.