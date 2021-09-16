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Şeyma Subaşı: Medoo bana 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!' dedi - Magazin haberleri

Şeyma Subaşı: Medoo, 'Dünya düğünümüzü konuşacak' dedi

Olaylı ayrılıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eriten Şeyma Subaşı, evlilik ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Medoo bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!' dedi." ifadelerini kullandı

16.09.2021 - 11:31 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Mohammed Alsaloussi (36) ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı (31), YouTube kanalına geri döndü. Aldığı radikal kararları takipçileriyle paylaşan Subaşı, ayrıca aşk hayatıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

  • "İLİŞKİSİ OLAN IBIZA'YA GİTMESİN!"

    Ibiza'da sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini itiraf eden Şeyma Subaşı, esprili bir dille, "İlişkisi olan Ibiza'ya gitmesin!" diye konuştu.

  • "AĞIR BİR ENERJİSİ VAR"

    Subaşı daha sonra konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ibiza'nın böyle bir enerjisi var. Es Vedra'nin olduğu yer bermuda şeytan üçgeninin bir tanesinin olduğu yer deniliyor. Oradan dolayı olabilir. İnanılmaz bir enerjisi var ama bununla beraber gerçekten çok ağır bir enerjisi var, o enerjiyi hissediyorsunuz hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz kötü hissettik demek istemiyorum ama eğer zihniniz kuvvetli değilse bir tık bocalayabiliyorsunuz.

  • "BENİ AİLEMDEN İSTEDİ"

    Kısa bir süre önce sevgilisi ve ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, anne ve babasının Mohammed Alsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. Sevgilisiyle Bodrum tatilinde daha fazla yakınlaştıklarını da belirten Subaşı, "Medoo beni ailemden istedi." ifadelerini kullandı.

  • "BELKİ DE EVLENDİK NEREDEN BİLİYORSUNUZ?"

    Esprili bir dille, "Herkes evlilik ne zaman diye soruyor. Evlilik kadar kafanıza taş düşsün!" diyen Şeyma Subaşı, "Belki de evlendik... Nereden biliyorsunuz?" şeklinde konuştu. Subaşı ayrıca evliliğe anlam yüklemenin mantıklı olmadığını ima etti. Şeyma Subaşı, düğünü önce Ibiza'da yapmayı düşündüklerini ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

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