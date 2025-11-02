Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Seyir halindeki TIR'dan koyun çaldılar | Son dakika haberleri

        Seyir halindeki TIR'dan koyun çaldılar

        Diyarbakır'da 2 kişinin yolda ilerleyen TIR'a sepetli motosikletle yaklaşıp, dorseden 3 koyun çaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 20:28 Güncelleme: 02.11.2025 - 20:28
        Seyir halindeki TIR'dan koyun çaldılar
        DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Hareket halindeki canlı hayvan yüklü TIR’a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı. Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

