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        Haberler Gündem Güncel Seyir halindeki minibüs alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki minibüste yangın çıktı. Durumu fark eden sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araç hurdaya döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:03 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:03
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          Osmaneli-Orhaniye kara yolunda K.A. idaresindeki İstanbul plakalı minibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenden alevler çıkmaya başladı.

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          Durumu fark eden sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Şefliği ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

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          Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlatıldı.

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