Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki minibüste yangın çıktı. Durumu fark eden sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araç hurdaya döndü.
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Osmaneli-Orhaniye kara yolunda K.A. idaresindeki İstanbul plakalı minibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenden alevler çıkmaya başladı.
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Durumu fark eden sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Şefliği ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlatıldı.
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