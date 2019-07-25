Al Maktum'un (69) 6 eşinden biri olan Prenses Haya (45) geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçmiş, burada saklanıyor ve adı yasak aşk iddialarında yer alıyordu.

Al Maktum ile Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu, ancak Londra Aile Mahkemesi'nde Yargıç Sir Andrew McFarlane tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü görülen gizli duruşmada çift boşandı.

Prenses Haya'nın eşinden ayrılıp koruması ile yeni bir hayata başlamayı ve evlenmeyi istediğini maddi sıkıntıya düşeceğinden bunu gerçekleştiremediği iddia edilmiş, Prensesin üvey kardeşi Ürdün Kralı Abdullah'ın da, yasak ilişkisini bildiği, diğer akrabalarının da Haya'ya, eşinden rahat yaşam sürebileceği miktarda para alması önerisinde bulunduğu ifade edilmişti.

Al Maktum'un Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait bir şiirde, bir kadının "ihanetine uğradığı" anlamına gelen mısralar yer alması da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.