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Muğla Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 2023 Genel Seçimlerinde AK Parti Muğla Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Giriş: 16.03.2023 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
Seydikemer Belediye Başkanı, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
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İHA

Muğla'nın Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti Muğla Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

İHA'nın haberine göre; Otgöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2014 yılından bu yana büyük bir onurla yürüttüğüm Seydikemer Belediye Başkanlığı görevimden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Genel Merkezimizin oluruyla AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa etme kararı aldım. Milletvekili aday adaylığımı 17 Mart Cuma Günü Belediye Hizmet Binasında açıklayacağım. Tüm Muğlalı hemşehrilerimin desteğini bekliyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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