'Sex and the City' dizisinin oyuncusu hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerinden 'Sex and the City'nin oyuncularından Willie Garson, hayata veda etti. Altı sezon süren dizide 'Stanford Blatch' karakterini canlandıran Garson, 57 yaşındaydı.
Ünlü oyuncu ile ilgili acı haberi Willie Garson'ın oğlu Nathen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oyuncunun bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi. Fakat Willie Garson'ın ölüm nedeninin bu hastalık olup olmadığı açıklanmadı.
"SENİNLE GURUR DUYUYORUM BABA"
Duygusal bir yazı yayınlayan Nathen Garson, mesajına "Seni çok seviyorum baba. Huzur içinde yat." sözleriyle başladı. Baba acısı yaşayan Garson, daha sonra paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bütün maceralarını benimle paylaştığın için çok memnunum. Seninle gurur duyuyorum. Seni her zaman seveceğim, fakat sanırım senin için kendi serüvenine gitme vakti. Her zaman benimle birlikte olacaksın.
"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM!"
Nathen Garson, babasına "Seni bildiğinin çok ötesinde seviyorum. Şimdi huzur içinde olacağın için mutluyum. Sen her zaman tanıdığım en komik ve en zeki insandın. Sevgini benimle paylaştığın için memnunum. Hiçbir zaman unutmayacağım, kaybetmeyeceğim!" diye seslendi.
FİLMDE JESSICA PARKER'IN YAKIN ARKADAŞI ROLÜNÜ OYNUYORDU
Willie Garson 'Sex And The City' dizisinde, Sarah Jessica Parker'ın oynadığı 'Carrie Bradshaw'un yakın arkadaşı rolünü oynuyordu. Willie Garson son dönemde 'And Just Like That' için aynı karakteri canlandırmak üzere çalışıyordu.
Öte yandan 'White Collar' (Beyaz Yaka) isimli dizide de 'Mozzie' karakterini canlandıran Garson, 1980'ler ve 1990'lar boyunca 'Cheers', 'Family Ties and LA Law', 'The X-Files' ve 'Friends' gibi dizilerde de yer aldı. 1964'te New Jersey'de doğan William Garson Paszamant, üniversitede Sinema Bölümü'nü okudu ve Yale Drama Okulu'nda güzel sanatlar yüksek lisansını bitirdi.
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