Eleştirilere üzülmedim çünkü sonuç belli. Ben ne yaptırıp, ne yaptırmadığımı iyi biliyorum.

Estetik benim için çok normal. Kendinde beğenmediğin bir yerin varsa, bunu yaptırman en doğal hakkın. Yarışmada 'estetik yasak' diye bir kural yok. Ben hiçbir zaman 'burnumu yaptırmadım' demedim. Beni eleştirebilirler. Bu benim tercihim. Bana iyi geldi. Özgüvenim yerine geldi.