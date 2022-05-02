6 GÜN ORUÇLARI NE ZAMAN TUTULUR?

6 günlük oruç Ramazan Bayramı’nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

Ramazan ayının bitmesiyle başlayacak olan Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.