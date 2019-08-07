Şevval ile sahnede Türkiye turu

Yılın en renkli konserine hazırlandığını söyleyen Şevval Sam, dinleyicilerine müzik eşliğinde bir Türkiye turu vaat ediyor. Fasıl eşliğindeki alaturka şarkılarla başlayacak konser, Türk sanat müziğinin en hareketli şarkılarından günümüzün en popüler şarkılarına bağlanacak.

Son dönemin hit şarkılarından 'Felaket'i bir sürprizle seslendirecek olan Şevval Sam, Aşık Veysel'den Livaneli'ye oradan Ahmet Kaya şarkılarına uzanan bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısında olacak.

Konser boyunca sahneden çok seyircilerin arasında olmayı hedefleyen Şevval Sam, İstanbul'da uzun bir Karadeniz turu da yapacak! Sam, türkülerle pek çok isme selam göndermenin yanı sıra, bazı şarkılarda düdük, zil ve kaşık çalarak orkestraya da eşlik edecek.

Şevval Sam, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin de tüm renkleri ve özgün melodileri ile konsere devam edecek .'Gece boyunca oturmak yok' diyen Sam, dinleyicilerini Harbiye Açıkhava'da 5000 kişilik bir halaya davet ediyor.