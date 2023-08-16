Sevilla, Uğurcan Çakır için resmen devrede!
Trabzonspor'un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'a, Nantes'in ardından Avrupa devi Sevilla da talip oldu. İşte detaylar...
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Trabzonspor'da milli oyuncu Uğurcan Çakır için flaş bir haber gündeme geldi.
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Geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nantes’in transfer teklifi yaptığı 27 yaşındaki file bekçisi için bu kez de La Liga ekibi Sevilla resmi temasa geçti.
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Trabzonspor’a başarılı eldiven için ilgi mektubu gönderilirken, Uğurcan’ın transferi için bordo mavili kulübe istenen şartlar soruldu.
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İspanyol ekibi, Trabzonspor’dan alacağı yanıta göre Uğurcan’ın transferi için girişimlere başlayacak.
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Geçtiğimiz günlerde Nantes’in de resmi olarak temasa geçtiği Trabzonspor’a, Uğurcan’ın transferi için 5 milyon Euro teklif edilmişti. Rakamı düşük bulan bordo mavili yönetim bu teklifi geri çevirmişti.
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Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için 10 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ettiği iddia ediliyor.
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27 yaşındaki kaleci, Trabzonspor ile bu zamana dek 204 resmi maçta forma giydi.
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Uğurcan Çakır, söz konusu maçlarda 240 gol yerken, 59 maçta kalesini gole kapattı.