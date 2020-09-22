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Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne anlama geliyor?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime konu olan Sevilla Haritası ile ilgili bir açıklama yaptı. Bu gelişmenin ardından Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne anlama geliyor? soruları gündem konusu oldu. İşte Sevilla Haritası hakkında...

22.09.2020 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
Sevilla Haritası

Sevilla Haritası nedir, ne anlama geliyor? soruları ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

ABD, yaptığı açıklamasında Sevilla Haritası'nın 'hukuki bir önemi olmadığını' aktardı:

"Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz."

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

Sevilla haritası, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsederek izole etme hayallerinin temel araçlarından biri olarak kullanılıyor.

İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için üniversitenin adıyla anılan bu harita, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) 2004 yılında ilan ettiği MEB'in sınırlarının AB'nin resmi sınırları olduğunu öne sürüyor.

Bu haritanın iddiasına göre, Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor.

Türkiye, yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor. Yunanistan ve GKRY tarafından yıllardır her vesileyle "AB'nin Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları" olarak ön plana çıkarılan haritanın resmi bir hükmü olmadığı ve AB tarafından hazırlatılmadığı Birlik yetkilileri tarafından açıklanmışsa da AB'yle irtibatlı çeşitli kaynaklarda bu haritanın temel alındığı biliniyor.

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