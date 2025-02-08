Sevilla- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla- Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. Evinde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan Sevilla, 3'er karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Öte yandan deplasmanda çıktığı 12 maçın 7'sini kazanan Barça, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Sevilla- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda?