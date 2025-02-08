Sevilla- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına konuk oluyor. Lig'de 45 puanla 3. sırada bulunan Katalan ekibi zorlu deplasmanda galip gelerek şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Sevilla ev sahibi avantajını kullanarak karşılaşmadan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Sevilla- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 1
Sevilla- Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. Evinde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan Sevilla, 3'er karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Öte yandan deplasmanda çıktığı 12 maçın 7'sini kazanan Barça, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Sevilla- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda?
- 2
SEVİLLA- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Sevilla- Barcelona maçı 9 Şubat Pazar (yarın) 23.00'te oynanacak.
- 3
SEVİLLA- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio Ramon'da oynacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
-
- 4
BARCELONA MUHTEMEL 11
Pena, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, Lopez, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Lewandowski