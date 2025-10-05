Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Spor Futbol İspanya Sevilla: 4 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sevilla: 4 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'ya 4-1 mağlup oldu. Alexis Sanchez (p), Isaac Romero, Jose Angel Carmona ve Akor Adams'ın gollerine engel olamayan Barcelona, 19 puanda kaldı. Sevilla ise puanını 13'e yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:52
        Barcelona'ya Sevilla şoku!
        İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla'ya konuk oldu. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Sevilla oldu.

        Ev sahibi ekip, maçın 36. dakikasında Isaac Romero'nun golüyle skoru 2-0 yaparken Barcelona, 45+7. dakikada Marcus Rashford'un golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.

        İkinci yarıda maçın kontrolünü ele geçiren Sevilla, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams'la 2 gol daha bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı.

        Sevilla, bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. 19 puanda kalan Barcelona ise lider Real Madrid'in ardından 2. sırada yer aldı.

        Habertürk Anasayfa