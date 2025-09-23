Habertürk
        Haberler Spor Diğer Sevilay Öztürk'ten ikinci madalya! - Diğer Haberleri

        Sevilay Öztürk'ten ikinci madalya!

        Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalyasını kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 17:10 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:10
        Sevilay Öztürk'ten ikinci madalya!
        Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.79'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

        Bu mesafede dün sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylece ikinci madalyasını elde etti.

