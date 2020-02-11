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Sevgiliye Aşk Mesajları 2020

Ağlıyorsam kalbimde acı var, ağlatıyorsam halimi anlayanlar var, bunun adı aşk ve bu aşk sende başladı sende biter, duy sesimi sevdiğim.

Aşk hesabını kapattım yalan dünyada, artık kimseye ne bir borcum var ne de bir ahım var geçmişteki sevgililere, artık yalnızım ve sadece hayata sevdalıyım.

Bekler kalbim virane, özledim seni her saniye, yalnız kaldığım günlerde avuturum kalbimi resminle, hasretimi son buldur sen benimsin unutma bunu sevgilim.

Bendeki aşk heves değil, bendeki sevgi buhar değil, bendeki aşk içimde bir ateş, bendeki sevgi yollarında güzel anıların yazılacağı bir gelecek ve bu gelecek ikimizin sevgilim.

Bir günüm sensiz olsun yarınlarım seninle umut dolsun, buna da razıyım buna da hazırım.

Bu kaçıncı hasret kaçıncı gidişlerin hayatımdan, şimdi bir kuru gürültü bıraktın ardında, sesin hala kulaklarımda yazıyorum adını duvarlara.

Büyük umutlarımın yol aldığı tek adres sensin, yaşanacak bütün güzel hatıraların başrolü sensin, sen benim hayatımdaki tek yıldız kalbimden sökülemeyecek yaşam kaynağımsın bebeğim.

Eğer beni seveceksen razıyım sorgusuz tutuklanmaya ve kalbinde bir ömür müebbet yatmaya.

Eskimeyen bir sevgin kaldı kalbimde, gözümden gitmeyen güzel yüzün kaldı hayallerimde ve sen kaldın bitmeyen sevgimde.

Gül ki dünya dönsün gül ki sözler anlam kazansın, senin için yaşadığımı herkes görsün, senin için ağladığımı bütün şarkılar anlatsın sana, seni sevdiğimi bütün mecnunlar yazsın kitabına.

Güzel yüzüne hasret kaldı bu can, gözlerindeki ışığa hasret kaldı bu dünya, sen bir gül ben bin kez ölürüm ikimiz için, sen bir kere seni seviyorum de ben bin yıl köle olurum huzurunda.

Hayat yaşanmaya değer seni sevdikçe, anlam kazanır hayatım seni düşündükçe, hayatımda yaşanılacak en güzel anıların sahibisin sevgilim.

İlkbaharı kurdum hayatın en güzel köşesine, kalbime adınla nağmeler yazdım, içimde senin için bir dünya kurdum ve seninle başlıyorum güne, başımı her yastıktan kaldırdığımda ilk aklıma gelen sensin ve sen gelince aklıma yaşadığımı anlıyorum sevgilim.

Kaçacak bir yer kalmadı artık hayattan vurdu bana tokadını ders aldım acılardan, şimdi daha güzel bakıyorum hayata çünkü acıların içinde buldun çektin beni kendine, huzur verdin kalbime bebeğim.

Kalbim atıyorsa gözlerin için, bedenim sıcaksa senin için, gözlerim hayata bakabiliyorsa sadece senin sözlerindendir, sevgilim güzel sözlerinle beni yeniden hayata bağladın, seni seviyorum her şeyim.

Karanlık dünyada belki son olurum, senin için belki yalan olurum, güzel gözlerine kurban olurum, seninle sadece sen istemesen de hayat bulurum vefasız sevgilim.

Mutlu olduğunu görmek çok güzel sevgilim sen daima mutlu ol ben işte o zaman acı hayatımda ufakta olsa mutluluklar yaşarım sevgilim.

Sensiz gidemem bir adım uzağa, sana alıştım bırakamam seni asla. Seni bu hayatta bir an olsun unutamam ne ölüm ayırır seni benden ne beni senden olumsuzluklar uzaklaştırabilir yanından, ben sana yeminliyim, ben sadece seninim sevgilim.

Tek istediğim sensin güler yüzlü sevgilim, istemediğin her şeyi sildim senin için sevgilim.

Vefasız gecelerimin soğuk gölgelerini attım yalnızlığıma, odamın ağlayan duvarlarına anlattım seni, adını yazdım ağlayan duvarlara şimdi anlam kazandı odam aşkımla, şimdi anlam kazandım sana olan sevda fırtınalarıyla

Yaralı bir kuş gibi geldim kapına, sar beni ellerinle ve bana sevgini söyle usulca, korkuyorum hayattan korkuyorum insanlardan, al beni kalbine aşkım bırakma, sana geldim aç kalbinin kapılarını bana.

Yorgun gönlüm bir seni ister bu hayatta, azat et gel hadi hayallerimi kırma sevgilim.

Zamanı geldi hayatı yaşamanın, seni düşünüyorum zamanla yarışıyorum anıları hatırladıkça, ben sana deli divane olmuşum sevgilim, zaman bile unutturamıyor ilk günkü güzel hatıralarımızı.