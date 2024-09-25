Sevgiliye akılalmaz tuzak: 12 bin 500 dolarlık kripto vurgunu
Diyarbakır'da bir kişi, sevgilisi tarafından film sahnelerini aratmayan bir yöntemle dolandırıldı. Erkek arkadaşının 12 bin 500 dolarlık kripto hesabını boşaltan kadın ve ona yardım edenler apartman zilindeki parmak izi sayesinde yakalandı.
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Diyarbakır'da yaşayan A.T., hesabındaki 12 bin 500 dolar değerinde kripto varlıklarının olmadığını görünce polise giderek şikayette bulundu.
Şikayet üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı.
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Harekete geçen polis ekipleri, çalışmalarda, A.T.'nin sevgilisi Ö.Ç. adlı kadının sevgilisi eve gelmeden hemen önce, arkadaşı M.P.'yi eve alarak sakladığını tespit etti.
A.T.'nin kripto hesabının sevgilisi Ö.Ç. ile zaman geçirdiği sırada telefonu ele geçiren M.P. tarafından boşaltıldığı belirlendi.
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Kuzen rolüne giren U.R.A. isimli kişi de zile basıp eve geldi. Bu sırada Ö.Ç. "Kuzenim geldi bizi birlikte görmemeli hemen gitmelisin" diyerek sevgilisini evden gönderdi.
A.T. evden çıkınca şüpheliler de sırra kadem bastı.
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Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin apartmana girerken aynı zile bastığını gördü ve zilden parmak izi alan ekipler şebekeyi ortaya çıkardı.
Polis ekipleri kaçmakta olan şüpheli şahıslardan birini gece geç saatlerde Sivas'ta yakaladı ve Diyarbakır'a getirdi. Şebeke içindeki Ö.Ç. ile gözaltına alınan diğer şüpheli M.P., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, U.R.A.'nın o gün izinli olarak cezaevinden çıktığı ve daha sonra cezaevine döndüğü öğrenildi.