Sevgiliye akılalmaz tuzak: 12 bin 500 dolarlık kripto vurgunu

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin apartmana girerken aynı zile bastığını gördü ve zilden parmak izi alan ekipler şebekeyi ortaya çıkardı.

Polis ekipleri kaçmakta olan şüpheli şahıslardan birini gece geç saatlerde Sivas'ta yakaladı ve Diyarbakır'a getirdi. Şebeke içindeki Ö.Ç. ile gözaltına alınan diğer şüpheli M.P., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, U.R.A.'nın o gün izinli olarak cezaevinden çıktığı ve daha sonra cezaevine döndüğü öğrenildi.