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        Haberler Gündem Eğitim GSB duyurdu: GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı! Son dakika haberleri

        Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.11.2024 - 22:09 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:16
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        GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 2024-2025 eğitim öğretim yılı Yükseköğrenim GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

        Taahhütname onayı için son gün 8 Kasım

        Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

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        Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

        18 yaşından küçük öğrenciler

        Burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.

        15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.

        Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin kefaletname işlemi

        Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendilerine burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil tarafından Türkiye’deki noterlerden 25 Kasım tarihi mesai bitimine kadar kefaletname hazırlatması şartı aranıyor.

        Kefaletnameler Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edileceği için öğrencilerin herhangi bir belge göndermesi gerekmiyor.

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        #GBS
        #Burs ve öğrenim kredisi
        #haberler
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