Ekranların sevilen dizisi Sevgili Geçmiş'in konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği diziyi izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Sevgili Geçmiş in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor. İşte diziye dair detaylar

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI

Cahide Esen - Ece Uslu

Cemal Karalar - Emre Kınay

İpek Gencer - Sevda Erginci

Sinan Malik - Seçkin Özdemir

Deren Kutlu - Melis Sezen

Kenan Soykan - Burak Yamantürk

Azra Yılmaz - Özge Özacar

Mahir Denizhan - Burak Çelik

Çilem Akan - Elifcan Ongurlar

SEVGİLİ GEÇMİŞ NEREDE ÇEKİLİYOR

Sevgili Geçmiş dizisi İzmir'in Urla ilçesinin Kuşçular Köyünde çekiliyor.