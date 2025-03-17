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        Haberler Magazin Sevgi Can Danlı: Tekrar Türkiye güzeli olmak isterdim

        Sevgi Can Danlı: Tekrar Türkiye güzeli olmak isterdim

        Darülaceze'de yaşayan 75 yaşındaki Sevgi Can Danlı, "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." akımına katıldı: Tekrar 20 yaşında olsaydım, yine Türkiye güzeli olmak istedim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 13:36 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:36
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        "Tekrar Türkiye güzeli olmak isterdim"
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        1968'de bir gazetenin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Sevgi Can Danlı, uzun süredir Darülaceze'de yaşıyor.

        75 yaşındaki Sevgi Can Danlı; "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." akımına katıldı. Danlı; "Tekrar 20 yaşında olsaydım, yine Türkiye güzeli olmak istedim" dedi.

        Sevgi Can Danlı'nın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

        SEVGİ CAN DANLI HAKKINDA

        Sevgi Can Danlı, 1950 yılının 14 Şubat günü Balıkesir Manyas'ta doğdu, 6 kardeşin en büyüğüydü. Babası eczacı annesi ev hanımıydı. Balıkesir'de 1953'te meydana gelen depremde bir oğullarını kaybeden aile, İstanbul'a göç etme kararı alarak, Mecidiyeköy'e yerleşti.

        3 yaşındayken İstanbul ile tanışan Sevgi Can Danlı, ortaokulu Nişantaşı'nda okudu daha sonra Kadıköy Kız Lisesini kazandı. Lise son sınıfta okurken henüz 18 yaşındayken bir gazetenin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olan Danlı için şöhretin kapıları aralanmaya başladı.

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        Şöhret basamaklarını ilk olarak rol aldığı reklam filmleriyle tırmanmaya başlayan Sevgi Can Danlı'ya Yeşilçam'ın kapıları ardına kadar açıldı ve dönemin en ünlü jönlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynadı. Ancak zorlu sinema koşullarının kendisine göre olmadığına karar veren Danlı, evlendi. Maddi sıkıntılar nedeniyle evliliğini sürdüremeyen Danlı, boşanarak Bağdat Caddesi'ne taşındı, Aksaray'da bir halı dükkanı açarak, ticarete atıldı.

        Ancak genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.

        3 yıl önce Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Sevgi Can Danlı, Darülaceze'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, şunları belirtmişti: Kitap okumayı çok seviyorum burada bol bol kitap okumak için vakit buluyorum. Kitapları sevdiğim için ziyarete gelenler de hediye olarak kitap getiriyor. Ben de okuduktan sonra kurumun kütüphanesine bağışlıyorum. Her gün mutlaka iki gazete okurum. 6 kişilik odada kalıyorum, arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyoruz sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Çok mutluyum, bize bebek gibi bakıyorlar, yıkıyorlar, tırnağımızı kesiyorlar saçımızı bile boyuyorlar.

        Sevgi Canlı Danlı, kısa süren sinema hayatında en büyük şansının Yılmaz Güney ile tanışmak olduğunun altını çizerek, "'Aç Kurtlar' ve 'Son Kızgın Adam' adlı iki ayrı filmde kendisiyle başrol oynama imkanım oldu. Ancak sinema sektörünün şartları o yıllarda çok zordu. Mesela Aç Kurtlar filmini çekerken Muş'ta donma tehlikesi geçirdik, aç kaldık. Ancak çektiğimiz eziyete değdi zira bu iki filmimiz de birçok ödül aldı. Kendisini her zaman minnet ve sevgiyle anıyorum" diye konuşmuştu.

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        #Sevgi Can Danlı

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