SEVERSİN 3. BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Tolga ile çalışmayacağını Bahri’ye net bir şekilde bildirir. Tolga bu hatasının bedelini ağır öder çünkü Bahri onu projeden çıkartır. Bahri, Asya’ya duyurmadan Tolga’ya bir şans daha tanır, üç gün içinde Asya onu affederse Tolga yine diziye dönecektir.

Asya yeni girdiği bu dünyada ayakta kalmaya çalışırken bir de hakkında çıkan yalan haberle ilgili ailesini özellikle de abisini ikna etmek zorundadır. Asya için işin zor kısmı da budur. Fakat Kadir’in karşısında eski Asya yoktur. Tolga, Nesrin ve Hakan dışında annesi Suzan ve Selin’in de yardımıyla dört koldan saldıracak, Asya’nın affetmesi için uğraşacaktır. Tolga, Demir Leydi Asya’yı ikna edebilecek mi?