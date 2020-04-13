13 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerTelevizyon

Sevdim Seni Bir Kere final mi yaptı? Sevdim Seni Bir Kere neden yok?

Star TV ekranlarının günlük yayınlanan dizisi Sevdim Seni Bir Kere bugün yayınlanmayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sevdim Seni Bir Kere final mi yaptı? İşte Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle ilgili detaylar...

13.04.2020 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
sevdim seni bir kere

Sevdim Seni Bir Kere final mi yaptı? Soruları dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Star TV'nin her gün yayınlanan dizisinin bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Peki, Sevdim Seni Bir Kere yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SEVDİM SENİ BİR KERE FİNAL Mİ YAPTI?

Sevdim Seni Bir Kere koronavirüs sebebiyle çekimlerine ara verdi. Bu sebeple salgın bittiğinde dizi yeniden ekranlardaki yerini alacak.

SEVDİM SENİ BİR KERE KONUSU

İzmir'den Ankara'ya üniversite okumaya gelen Aslım, daha ilk günden Ozan ile takışır. Ozan, asi ve öfkeli bir gençtir. Tecrübesiz ama inatçı Aslım ile aşkları ise bir o kadar fırtınalı ve tutkulu olur.

Gençlerimiz sadece aşkları ile sınanmaz. Onların karşılaşması aileler arasında yıllar önce kapatılan defterleri de açar.

Hırs, kibir, fedakarlık, sosyo ekonomik farklar, yalanlar ve geçmişten gelen sırlar hem iki gencin hem de ailelerin hayatlarını alt üst edecek, küllenen, üstü kapanan gerçekler birer birer ortaya çıkacak ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Polis drone ile böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?
Polis drone ile böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?
Herkes bu hatayı yapıyor! Sağlığınızı tehlikeye atmayın
Herkes bu hatayı yapıyor! Sağlığınızı tehlikeye atmayın
Bu açıklama korkuttu: Temmuza kadar imkansız
Bu açıklama korkuttu: Temmuza kadar imkansız
Koronavirüs bunu da yaptırdı: Arabada günah çıkarma
Koronavirüs bunu da yaptırdı: Arabada günah çıkarma
13 Nisan Türkiye Koronavirüs tablosu
13 Nisan Türkiye Koronavirüs tablosu
İBB'den sağlıkçılar ve hasta yakınlarına ücretsiz internet
İBB'den sağlıkçılar ve hasta yakınlarına ücretsiz internet
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Libya'da hükümet güçleri 3 beldeyi daha Hafter milislerinden geri aldı
Libya'da hükümet güçleri 3 beldeyi daha Hafter milislerinden geri aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X