        Sevda Erginci Mardin'de nişanlandı - Magazin haberleri

        Sevda Erginci Mardin'de nişanlandı

        Oyuncu Sevda Erginci, mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile ilişkisini bir adım ileri taşıyarak aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 22:01 Güncelleme: 06.09.2025 - 22:02
        Sevda Erginci Mardin'de nişanlandı
        Sevda Erginci, bir süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile ilişkisini bir adım daha ileri taşıdı.

        Sevda Erginci ile Efe Saydut, Mardin’de ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

        Sevda Erginci’nin bu mutlu gününde yalnız bırakmayan meslektaşları ve dostları, o anları sosyal medyada paylaşarak çifte olan mutluluklarını gösterdi.

        Fotoğraflar: Instagram

