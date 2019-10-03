'Sesler ve İzler' açılıyor

Ahmet Yeşil, 'Sesler ve İzler' adlı sergisini 19 Ekim'de açacak. 40 yıldır sanatı hayatı, hayatı sanatı, atölyesi mabedi olan, bugüne kadar 110 kişisel sergi açan 300 karma ve yarışma sergisine katılan ve 24 ödül kazanan Yeşil'in sergisi 9 Kasım'a kadar açık kalacak.

Dünyadaki ve Türkiye'deki moda akımlarını çok yakından takip etse de o kendi gerçeğinden vazgeçmeyen Ahmet Yeşil, yıllar içinde fırça darbeleriyle tuvaline aktardığı özlemleri, tutkuları, heyecanları, duyguları, düşüncüleri, acıları, mutlulukları onu nereye götürdüyse, sanatı da o bağlamda gelişerek bugünkü gücüne ulaştı.

Ulusal ve uluslararası müze, kurum ve özel koleksiyonlarda onlarca eseri bulunan Ahmet Yeşil, 'Sesler ve İzler' için "Yaratmanın yaşama karşı başkaldırı olduğu inancıyla, yaşanılan gerçekten kendi gerçeğimi yaratarak çoğalmaya çalışıyorum, sonsuzluğun içinde bilinmeyen boşluklara yaşam izlerimi koyuyorum" dedi.