10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genetik bozukluklardan kaynaklanabilen servikal yetmezlik hastalığı genelde gebeliğin 14. haftasından sonra görülür. Peki servikal yetmezlik nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Servikal yetmezlik tedavisi var mı? İşte servikal yetmezlik ile ilgili tüm detaylar...
SERVİKAL YETMEZLİK NEDİR?
Rahim ağzı elastik bir yapıya sahiptir. Açılır, kısalır, incelir ve yumuşar. Böylece bebeğiniz doğum sırasında doğum kanalından geçebilir. Bazı kadınlarda serviks, hamilelik sırasında çok erken açılır veya normalden kısadır. Bu koşullar hamilelik sırasında sorunlara neden olabilir.
Genellikle 3. aydan sonra ortaya çıkan ve rahim ağzının, olması gereken açıklıktan daha geniş olması durumunda ağırlaşmaya başlayan bebeği taşıyamamaya başlaması nedeniyle oluşur. Gebeliğin 18. ve 24. haftaları arasında servikal yetmezlik ortaya çıkarsa doğum yapılır. Bu hastalık nedeniyle yapılan doğumlar ile erken doğum karıştırılmamalıdır. Erken doğum 26. haftadan sonra olur.
SERVİKAL YETMEZLİK NEDENLERİ
Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber,
sebep olabilir.
SERVİKAL YETMEZLİK BELİRTİLERİ
Gebeliğin ilk haftalarında bir belirtiye rastlamanız güç olabilir. Bazı kadınlar gebeliğin 14 ila 20. haftasından itibaren hafif belirtiler hissedebilir.
gibi belirtiler görülebilir.
SERVİKAL YETMEZLİK TEDAVİSİ
Servikal yetmezlik (rahim ağzı yetmezliği) görüldüğü durumlarda cerrahi bir uygulama yapılarak rahim ağzının hamilelik süresince kapalı kalması sağlanır. Bu cerrahi işleme tıp dilinde serklaj denir. Genel anestezi ile yapılır. 5-10 dakika gibi kısa bir sürede uygulanır. Rahim ağzı ile vajina anestezik bir sıvı yardımıyla temizlenir ve rahim ağzı dikilir. Bu işlemden sonra hafif kanamalar olması normaldir. 37. haftada dikişler alınarak doğum beklenir.
SERKLAJ KİMLERE UYGULANABİLİR?
Hamile kalmak isteyen fakat rahim ağzı yetmezliği (Servikal) olan kişilere bu işlem uygulanabilir. Serklaj bebeği koruma amaçlı olup hamileliğin 28. haftasında ve doğum başlamadığı durumlarda, rahimde incelme meydana gelmişse ve daha önce doğum yapıp da serviks uzunluğu 2,5 cm kısa olduğu durumlarda bu uygulama yapılır. Önceki bir hamilelikte düşük olmuşsa, erken doğum gerçekleşmişse, teşhis olarak servikal yetmezlik ortaya çıkmışsa koruyucu olarak serklaj uygulanır. Uygulamaya geçilmeden önce idrar yolu eneksiyonu ya da vajinal enfeksiyon gibi durumlar varsa mutlaka tedavi ettirilip gebeliğin 13 ve 14. haftalarında serklaj uygulanır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!