Yorumculuğunun yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle arabesk müziğe yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Servet Ekmen, ilk projesi ‘Sonbahar'ı müzikseverlerle buluşturdu

Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Ümit Sayın, Selim Çaldıran, Levent Bektaş, Uğur Bayar, Taner Demiralp, Yusuf Güney ve Ozan Sarıboğa gibi müzik dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı projede genç sanatçı, 2 şarkının söz ve müziğine kendi imza attı.

Projenin çıkış parçası olan ‘Sonbahar'ın klibi Kemal Sözen yönetmenliğinde Yeniköy'deki bir yalıda çekildi. 2 yeni , 2 cover ve 1 remix olmak üzere toplam 5 şarkıdan oluşan ‘Sonbahar', tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yerini aldı.